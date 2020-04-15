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Футболист «Крыльев Советов» Зиньковский рассказал, как ему в детстве отказал «Спартак»
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, как ему в детстве из-за роста отказал московский футбольный клуб «Спартак».В источнике
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Подробнее о событии
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Зиньковский рассказал, как его в 12 лет не взяли в «Спартак»

Все про Спорт ру 09:06
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Футболист «Крыльев Советов» Зиньковский рассказал, как ему в детстве отказал «Спартак»

RT на русском 04:49
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Зиньковский рассказал, почему в детстве не смог пройти просмотр в «Спартаке»

Soccernews.ru 03:49
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