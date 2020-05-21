Футболист Кузяев не планирует продлевать контракт с «Зенитом»
Как стало известно журналистам, полузащитник желает перебраться летом в один из чемпионатов стран Европы. Тем временем, его соглашение с «Зенитом» подходит к концу в июне. Кузяев играет за сине-бело-голубых с 2017 года.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Далер Кузяев, с большой долей вероятности, не будет продлевать контракт с «Зенитом». Футболист петербургской команды твёрдо настроен уехать в европейский чемпионат этим летом. Контракт Кузяева с «Зенитом» заканчивается в июне.