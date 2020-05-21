Футболист Кузяев не планирует продлевать контракт с «Зенитом»

Как стало известно журналистам, полузащитник желает перебраться летом в один из чемпионатов стран Европы. Тем временем, его соглашение с «Зенитом» подходит к концу в июне. Кузяев играет за сине-бело-голубых с 2017 года.