Футболист Кузяев продлил контракт с «Зенитом»

Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев продлил контракт с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом в среду, 29 июля, сообщил портал «РБ-Спорт». Как отмечает источник, руководство санкт-петербургской команды уговорило футболиста не уезжать в Европу и подписать новое соглашение с клубом.