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Футболист Кузяев продлил контракт с «Зенитом»
Газета.Ru
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Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев продлил контракт с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом в среду, 29 июля, сообщил портал «РБ-Спорт». Как отмечает источник, руководство санкт-петербургской команды уговорила футболиста не уезжать в Европу и подписать новое соглашение с клубом.В источнике
С чего всё начиналось
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«Зенит» продлит контракт с Кузяевым

По информации «РБ-Спорт», «Зенит» продлит контракт с полузащитником Далером Кузяевым. Ранее в приоритете Кузяева были топ-5 европейских лиг, но «Зенит» сумел убедить 27-летнего полузащитника продолжить карьеру в питерском клубе.
Bookmaker-ratings.ru 15:44
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«Зенит» убедил Кузяева не уезжать в Европу. Клуб продлит контракт с игроком

BetOn 17:50
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Кузяев останется в «Зените»

Soccer.ru 17:22
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«Зенит» продлит контракт с Кузяевым

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