Футболист Кузяев продлил контракт с «Зенитом»
Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев продлил контракт с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом в среду, 29 июля, сообщил портал «РБ-Спорт». Как отмечает источник, руководство санкт-петербургской команды уговорила футболиста не уезжать в Европу и подписать новое соглашение с клубом.В источнике
С чего всё начиналось
По информации «РБ-Спорт», «Зенит» продлит контракт с полузащитником Далером Кузяевым. Ранее в приоритете Кузяева были топ-5 европейских лиг, но «Зенит» сумел убедить 27-летнего полузащитника продолжить карьеру в питерском клубе.