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Баринов перенес операцию на колене в Риме
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Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов перенес операцию на крестообразной связке колена в одной из клиник Рима, сообщается на сайте футбольного клуба.В источнике
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