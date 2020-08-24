«Локомотив» прокомментировал травму Баринова

В воскресенье "Локомотив" уступил "Спартаку" в московском дерби в 4-м туре чемпионата России (1:2). Баринов получил травму в первом тайме и покинул поле на электрокаре. Ранее источник, близкий к клубу, сообщил РИА Новости, что "МРТ выявила у Баринова разрыв передней крестообразной связки".