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«Локомотив» прокомментировал травму Баринова
Евро-футбол.ру
  • Дума ТВ1:31
В воскресенье "Локомотив" уступил "Спартаку" в московском дерби в 4-м туре чемпионата России (1:2). Баринов получил травму в первом тайме и покинул поле на электрокаре. Ранее источник, близкий к клубу, сообщил РИА Новости, что "МРТ выявила у Баринова разрыв передней крестообразной связки".В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщил известный в прошлом футболист, комментатор "Матч ТВ" Константин Генич в Twitter, у хавбека диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.
Российская газета 05:17
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