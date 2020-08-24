Футболист «Локомотива» Баринов получил травму крестообразной связки

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Баринов выбыл из строя примерно на полгода. Как сообщил известный в прошлом футболист, комментатор "Матч ТВ" Константин Генич в Twitter, у хавбека диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.