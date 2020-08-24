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Российская газетаРоссийская газета
Футболист «Локомотива» Баринов получил травму крестообразной связки
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Полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Баринов выбыл из строя примерно на полгода. Как сообщил известный в прошлом футболист, комментатор "Матч ТВ" Константин Генич в Twitter, у хавбека диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.В источнике
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Константин Генич
российский журналист
У Димы Баринова все-таки разрыв передней крестообразной связки. Минимум полгода аут... Очень жаль.Спорт-Экспресс03:55
С чего всё начиналось
Как сообщил известный в прошлом футболист, комментатор "Матч ТВ" Константин Генич в Twitter, у хавбека диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.
Российская газета 05:17
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Баринов получил травму крестообразной связки

Soccer.ru 04:20
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Константин Генич: «У Баринова разрыв передней крестообразной связки»

Sportbox.RU 04:16
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Константин Генич: «У Баринова разрыв передней крестообразной связки»

Матч ТВ 04:16
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