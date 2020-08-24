Футболист «Локомотива» Баринов получил травму крестообразной связки
Полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Баринов выбыл из строя примерно на полгода. Как сообщил известный в прошлом футболист, комментатор "Матч ТВ" Константин Генич в Twitter, у хавбека диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.В источнике У Димы Баринова все-таки разрыв передней крестообразной связки. Минимум полгода аут... Очень жаль.Спорт-Экспресс03:55
С чего всё начиналось
Как сообщил известный в прошлом футболист, комментатор "Матч ТВ" Константин Генич в Twitter, у хавбека диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.