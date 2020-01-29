НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Тоттенхэм» выкупил контракт Ло Чельсо у «Бетиса»«Кристал Пэлас» покупает ФергюсонаБергвейн: «Хочу выиграть Лигу чемпионов с „Тоттенхэмом“»За два дня до дедлайна. «Барса» ищет нападающего, «Арсенал» — защитникаГлавноеКрылья Советов объявили о переходе Соболева в «Спартак»«Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка лиги«Зенит» не взял Кокорина на сбор в ИспаниюНаставник «Вашингтона» назвал Овечкина феномальным игрокомSaksa присоединился к составу OG по Dota 2Газета.Ru«Тоттенхэм» купил полузащитника ПСВ БергвейнаРБК14РБКFootball-fun.ruMetaratingsSoccernews.ruSports.ruГлавредFootboom.comFootballHDСпортивная газета БолельщикФутбол РоссииГЛАС.RUЧемпионатГазета.RuМатч ТВЛондонский "Тоттенхэм" купил полузащитника нидерландского ПСВ Стивена Бергвейна. Об этом сообщает пресс-служба "шпор". Футболист выступает на позиции вингера.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Тоттенхэм» объявил о переходе Бергвейна из «ПСВ»Sportbox.RU 05:53«Тоттенхэм» объявил о переходе Бергвейна из «ПСВ»Матч ТВ 05:53«Тоттенхэм» приобрел Стивена БергвейнаFAPL.ru 05:50Ещё по теме«Тоттенхэм» выкупил контракт Ло Чельсо у «Бетиса»«Кристал Пэлас» покупает ФергюсонаБергвейн: «Хочу выиграть Лигу чемпионов с „Тоттенхэмом“»За два дня до дедлайна. «Барса» ищет нападающего, «Арсенал» — защитникаГлавноеКрылья Советов объявили о переходе Соболева в «Спартак»«Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка лиги«Зенит» не взял Кокорина на сбор в ИспаниюНаставник «Вашингтона» назвал Овечкина феномальным игрокомSaksa присоединился к составу OG по Dota 2Новости