«Тоттенхэм» купил полузащитника ПСВ Бергвейна

Лондонский "Тоттенхэм" купил полузащитника нидерландского ПСВ Стивена Бергвейна. Об этом сообщает пресс-служба "шпор". Футболист выступает на позиции вингера.