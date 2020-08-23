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Футболист «Ривер Плейта» Карраскаль стал игроком ЦСКА
Metaratings
  • Metaratings
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
По данным интернет-портала TNT Sports, футболист "Ривер Плейта" Хорхе Карраскаль перешёл в московский ЦСКА. Официальная информация на сайте российского клуба пока отсутствует. Напомним, в ходе переговоров аргентинская команда запросила за 22-летнего игрока 10 миллионов евро.В источнике
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ЦСКА не договорился с «Ривер Плейт» по Карраскалю. Его рассматривали в качестве замены Влашичу

В прошлом сезоне Карраскаль провёл восемь матчей в аргентинской Суперлиге, где стал автором двух забитых мячей. Трансферная стоимость игрока оценивается в 2,7 млн евро. Соглашение хавбека с «Ривер Плейт» рассчитано до 2022 года.
Metaratings 23 августа в 06:44
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ЦСКА не смог договориться о трансфере хавбека «Ривера»

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Источник: ЦСКА не договорился о трансфере Карраскаля

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ЦСКА не договорился о трансфере хавбека «Ривер Плейта» Карраскаля

Газета.Ru 23 августа в 08:14
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