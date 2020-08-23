Футболист «Ривер Плейта» Карраскаль стал игроком ЦСКА
По данным интернет-портала TNT Sports, футболист "Ривер Плейта" Хорхе Карраскаль перешёл в московский ЦСКА. Официальная информация на сайте российского клуба пока отсутствует. Напомним, в ходе переговоров аргентинская команда запросила за 22-летнего игрока 10 миллионов евро.В источнике
С чего всё начиналось
В прошлом сезоне Карраскаль провёл восемь матчей в аргентинской Суперлиге, где стал автором двух забитых мячей. Трансферная стоимость игрока оценивается в 2,7 млн евро. Соглашение хавбека с «Ривер Плейт» рассчитано до 2022 года.
Все про Спорт ру 23 августа в 10:26
Футбол России 23 августа в 09:38
Газета.Ru 23 августа в 08:14