В прошлом сезоне Карраскаль провёл восемь матчей в аргентинской Суперлиге, где стал автором двух забитых мячей. Трансферная стоимость игрока оценивается в 2,7 млн евро. Соглашение хавбека с «Ривер Плейт» рассчитано до 2022 года.