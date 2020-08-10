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Футболист Роман Широков ударил судью на матче любительских команд
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Бывший футболист сборной России Роман Широков на встрече любительских команд напал на главного арбитра.В источнике
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