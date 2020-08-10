НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РосбалтРосбалт
Футболист Роман Широков ударил судью на матче любительских команд
Спорт-Экспресс
  • Пятый канал0:25
  • МИР 240:41
  • Москва 240:31
  • Известия1:10
  • НТВ2:46
Бывший футболист сборной России Роман Широков на встрече любительских команд напал на главного арбитра.В источнике
4
Подробнее о событии
alt

Роман с кулаками

Российская газета 10:17
alt

Московская федерация футбола отреагировала на избиение судьи экс-капитаном сборной: «Поступок Широкова неприемлем»

Sport24.ru вчера в 09:20 
alt

Экс-капитан сборной России Широков избил судью во время футбольного матча

RT на русском вчера в 08:01
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости