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Футболист «Ростова» Байрамян сборной России предпочел команду Армении
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Ранее Байрамян уже выступал за сборную России возрастной категории до 21 года, проведя за нее 7 матчей, забив 1 гол. Однако по международным правилам, "заигранным" футболист является после дебюта в главной национальной команде. Но за основную команду России он не выступал.В источнике
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С чего всё начиналось
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Байрамян принял решение выступать за сборную Армении. Карпин поддержал решение футболиста

Как стало известно Sport24, полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян принял решение выступать за сборную Армении. Главный тренер ростовчан Валерий Карпин поддержал выбор футболиста. Отметим, что 28-летний хавбек не будет считаться легионером в российском чемпионате.
Sport24.ru 07:53 
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Байрамян: «Если бы я приехал в сборную Армении раньше, то, возможно, не смог бы здесь раскрыться»

Sport24.ru 18:04 
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Хорен Байрамян: очень горд, что получил возможность играть за свою родную страну

Чемпионат 14:47
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«Горжусь, что теперь смогу играть за родную страну». Байрамян — о решении выступать за сборную Армении

Спорт-Экспресс 13:51
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