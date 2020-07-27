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Татар-информТатар-информ
Футболист «Рубина» Дмитрий Тарасов: Всех ждем в Казани на наших играх
Rostov gazeta
  • Rostov gazeta
  • Soccernews.ru
  • Татар-информ
  • Sports.ru
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов похвалил Казань за красоту и чистоту, а также поделился мыслями по поводу кэшбэк-выплат туристам за покупку туров по России. Напомним, что Татарстан вошел в список регионов, в которых туристам компенсируют затраты на отдых.В источнике
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Дмитрий Тарасов
российский футболист
Очень порадовала Казань! Действительно крутой, красивый, чистый и гостеприимный город. Так что пока лето, а мы работаем и играем для вас, вовсю путешествуйте — всех ждем в Казани на наших играх.Metaratingsвчера в 16:38
Подробнее о событии
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Футболист «Рубина» Дмитрий Тарасов: Всех ждем в Казани на наших играх

Татар-информ 03:58
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Тарасов: «Казань - красивый, чистый и гостеприимный город»

Soccernews.ru вчера в 16:47
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Тарасов: Казань - красивый, чистый и гостеприимный город

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