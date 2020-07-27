Дмитрий Тарасов российский футболист

Очень порадовала Казань! Действительно крутой, красивый, чистый и гостеприимный город. Так что пока лето, а мы работаем и играем для вас, вовсю путешествуйте — всех ждем в Казани на наших играх.

Metaratings

вчера в 16:38