Футболист «Рубина» Дмитрий Тарасов: Всех ждем в Казани на наших играх
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов похвалил Казань за красоту и чистоту, а также поделился мыслями по поводу кэшбэк-выплат туристам за покупку туров по России. Напомним, что Татарстан вошел в список регионов, в которых туристам компенсируют затраты на отдых.В источнике Очень порадовала Казань! Действительно крутой, красивый, чистый и гостеприимный город. Так что пока лето, а мы работаем и играем для вас, вовсю путешествуйте — всех ждем в Казани на наших играх.Metaratingsвчера в 16:38
Soccernews.ru вчера в 16:47
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