Футболист «Шахтера» Исмаили пропустит полгода из-за травмы
Защитник донецкого "Шахтера" Исмаили выбыл на полгода из-за травмы, сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Отмечается, что бразилец травмировался на тренировке команды.В источнике
С чего всё начиналось
В четверг, 11 июня, Исмаили получил травму на тренировке, об этом стало известно Football.ua. У 30-летнего футболиста проблема с коленом. В ближайшее время бразилец пройдет медицинский осмотр, который выявит степень серьезности повреждения.