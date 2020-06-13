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Футболист «Шахтера» Исмаили пропустит полгода из-за травмы
ua.Tribuna.com
  • ua.Tribuna.com
  • УНИАН
  • FootballHD
  • МИР 24
  • Bookmaker-ratings.ru
Защитник донецкого "Шахтера" Исмаили выбыл на полгода из-за травмы, сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Отмечается, что бразилец травмировался на тренировке команды.В источнике
С чего всё начиналось
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У Исмаили подозрение на серьезную травму

В четверг, 11 июня, Исмаили получил травму на тренировке, об этом стало известно Football.ua. У 30-летнего футболиста проблема с коленом. В ближайшее время бразилец пройдет медицинский осмотр, который выявит степень серьезности повреждения.
Football.ua вчера в 13:17
Подробнее о событии
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Футболист «Шахтера» Исмаили выбыл на полгода из-за повреждения связок колена

МИР 24 11:10
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Защитник «Шахтера» Исмаили порвал «кресты». Он пропустит до шести месяцев

Спорт-Экспресс 11:00
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Защитник «Шахтера» Исмаили пропустит до полугода из-за травмы

Sport24.ru 10:42 
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