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Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2» из-за нарушения дисциплины
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Полузащитник Аяз Гулиев переведен в "Спартак-2", сообщает пресс-служба столичного клуба. По информации источника, такое решение принял тренерский штаб команды.В источнике
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С чего всё начиналось
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Гулиев переведен в «Спартак-2» из-за нарушения дисциплины

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что тренерский штаб красно-белых принял решение перевести во вторую команду полузащитника Аяза Гулиева. Вместо 23-летнего российского хавбека к основе присоединился полузащитник Константин Шильцов, которому в мае исполнилось 18 лет.
Спорт-Экспресс 11:55
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