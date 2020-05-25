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Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»
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Полузащитник Аяз Гулиев переведен в "Спартак-2". По данным источника в клубе, футболист нарушил дисциплину. Официальный сайт "Спартака" сообщил о переводе Гулиева.В источнике
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Подробнее о событии
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Гулиев будет заниматься дома, а не со «Спартаком-2». Клуб сейчас не тренируется

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«Спартак» перевёл Гулиева во вторую команды за нарушение дисциплины

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