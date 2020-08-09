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Футболист «Спартака» Соболев посвятил забитый мяч умершей маме
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Футболист московского "Спартака" Александр Соболев посвятил забитый мяч умершей маме. После забитого мяча форвард продемонстрировал футболку с портретом мамы.В источнике
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Соболев посвятил гол в матче с «Сочи» умершей маме и не сдержал слез

Metaratings 13:35
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Соболев забил первый гол за «Спартак» в новом сезоне, почтил память матери и был наказан арбитром

LiveResult.Ru 13:23
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Футболист «Спартака» Соболев посвятил гол умершей маме и не сдержал слез: видео

Sport24.ru 13:18 
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