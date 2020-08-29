Футболист «Спартака» Соболев заявил, что уладил конфликт с Дзюбой

Футболист столичного клуба «Спартак» Александр Соболев заявил, что между ним и игроком петербургской команды «Зенит» Артемом Дзюбой больше нет конфликта. Об этом спортсмен рассказал в интервью комментатору Нобелю Арустамяну в субботу, 29 августа.