Футболист «Спартака» Соболев заявил, что уладил конфликт с Дзюбой
Футболист столичного клуба «Спартак» Александр Соболев заявил, что между ним и игроком петербургской команды «Зенит» Артемом Дзюбой больше нет конфликта. Об этом спортсмен рассказал в интервью комментатору Нобелю Арустамяну в субботу, 29 августа.В источнике
С чего всё начиналось
Конфликта с капитаном сборной России по футболу Артемом Дзюбой больше нет, об этом журналисту Нобелю Арустамяну заявил нападающий «Спартака» Александр Соболев.