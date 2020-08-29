Футболист «Спартака» Соболев заявил, что уладил конфликт с Дзюбой
Футболист столичного клуба «Спартак» Александр Соболев заявил, что между ним и игроком петербургской команды «Зенит» Артемом Дзюбой больше нет конфликта. Об этом спортсмен рассказал в интервью комментатору Нобелю Арустамяну в субботу, 29 августа.В источнике Он не взял трубку. Написал ему, что это Соболев, перезвони, как сможешь. Потом он мне позвонил, я готовился к матчу и не увидел. Написал ему, чтобы позвонил мне после своего матча. Он пожелал мне удачи, и я ему пожелал тоже удачи. После игры списались и договорились созвониться.АБН07:58
С чего всё начиналось
Конфликта с капитаном сборной России по футболу Артемом Дзюбой больше нет, об этом журналисту Нобелю Арустамяну заявил нападающий «Спартака» Александр Соболев.