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Футболист «Спартака» Соболев заявил, что уладил конфликт с Дзюбой
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Футболист столичного клуба «Спартак» Александр Соболев заявил, что между ним и игроком петербургской команды «Зенит» Артемом Дзюбой больше нет конфликта. Об этом спортсмен рассказал в интервью комментатору Нобелю Арустамяну в субботу, 29 августа.В источнике
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Александр Соболев
российский футболист
Он не взял трубку. Написал ему, что это Соболев, перезвони, как сможешь. Потом он мне позвонил, я готовился к матчу и не увидел. Написал ему, чтобы позвонил мне после своего матча. Он пожелал мне удачи, и я ему пожелал тоже удачи. После игры списались и договорились созвониться.АБН07:58
С чего всё начиналось
Конфликта с капитаном сборной России по футболу Артемом Дзюбой больше нет, об этом журналисту Нобелю Арустамяну заявил нападающий «Спартака» Александр Соболев.
РБК спорт 06:27
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Матч ТВ 08:02
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Соболев рассказал о конфликте с Дзюбой

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Соболев заявил, что конфликт с Дзюбой, из-за которого Черчесов не вызвал его в сборную, разрешен

Sport24.ru 06:36 
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