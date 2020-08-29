Футболист «Спартака» Соболев заявил, что уладил конфликт с Дзюбой
Напомним, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил о составе команды, при этом решив не вызывать Соболева на матчи Лиги наций. По словам Черчесова, такое решение было принято ввиду конфликта форварда с игроком «Зенита» Артемом Дзюбой.В источнике
С чего всё начиналось
Конфликта с капитаном сборной России по футболу Артемом Дзюбой больше нет, об этом журналисту Нобелю Арустамяну заявил нападающий «Спартака» Александр Соболев.
Комсомольская правда 14:56