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Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Футболист «Спартака» Соболев заявил, что уладил конфликт с Дзюбой
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Напомним, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил о составе команды, при этом решив не вызывать Соболева на матчи Лиги наций. По словам Черчесова, такое решение было принято ввиду конфликта форварда с игроком «Зенита» Артемом Дзюбой.В источнике
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С чего всё начиналось
Конфликта с капитаном сборной России по футболу Артемом Дзюбой больше нет, об этом журналисту Нобелю Арустамяну заявил нападающий «Спартака» Александр Соболев.
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