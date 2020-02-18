Футболист Тарасов подписал контракт с «Рубином»

Дмитрий Тарасов родился 8 марта 1987 года, является воспитанников столичных футбольных школ «Трудовые резервы» и «Спартак». В разные годы выступал за «Спартак», «Томь», «Москву» и «Локомотив».