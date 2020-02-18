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Футболист Тарасов подписал контракт с «Рубином»
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Дмитрий Тарасов родился 8 марта 1987 года, является воспитанников столичных футбольных школ «Трудовые резервы» и «Спартак». В разные годы выступал за «Спартак», «Томь», «Москву» и «Локомотив».В источнике
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