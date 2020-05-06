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Игрок «Торино» заразился коронавирусом
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«Торино» сообщил, что один из футболистов клуба сдал положительный тест на коронавирус. Зараженный игрок, чье имя не называется, был помещен на каратин. Болезнь у него протекает без симптомов.В источнике
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У футболиста «Торино» обнаружен коронавирус

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У футболиста «Торино» обнаружен коронавирус

Sportbox.RU 13:31
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Анализ футболиста «Торино» на коронавирус оказался положительным

РИА Новости 13:29
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