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Футболист «Торино» заразился коронавирусом
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«Торино» на своём официальном сайте сообщил, что тест на коронавирус одного из игроков команды дал положительный результат.В источнике
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У футболиста «Торино» обнаружен коронавирус

Матч ТВ вчера в 13:31
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У футболиста «Торино» обнаружен коронавирус

Sportbox.RU вчера в 13:31
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Анализ футболиста «Торино» на коронавирус оказался положительным

РИА Новости вчера в 13:29
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