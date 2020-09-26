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Футболист «Ювентуса» Пеллегрини стал игроком «Дженоа»
Спорт-Экспресс
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В субботу, 26 сентября «Ювентус» сообщил об уходе защитника Луки Пеллегрини. Отмечается, что 21-летний футболист перебрался в «Дженоа» на правах аренды до конца сезона-2020/21.В источнике
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«Ювентус» отдал Луку Пеллегрини в аренду в «Дженоа»

РИА Новости 06:54
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«Дженоа» арендовал Пеллегрини у «Ювентуса»

Спорт-Экспресс 07:44
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«Дженоа» арендовал Пеллегрини у «Ювентуса»

Sportbox.RU 06:23
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