Футболист «Ювентуса» Пеллегрини стал игроком «Дженоа»

В субботу, 26 сентября «Ювентус» сообщил об уходе защитника Луки Пеллегрини. Отмечается, что 21-летний футболист перебрался в «Дженоа» на правах аренды до конца сезона-2020/21.