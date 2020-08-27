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«Зенит» опубликовал информацию по травме Дриусси
Газета.Ru
  • Телеканал Санкт-Петербург1:59
"Зенит" опубликовал предварительную информацию по травме своего форварда Себастьяна Дриусси.24-летний нападающий избежал повреждения крестообразной связки, при этом у него выявлено серьезное повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена.В течение недели игроку будет поставлен окончательный диагноз, после чего станут известны точные сроки его восстановления.В источнике
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Себастьян Дриусси
аргентинский футболист
Большое спасибо всем за слова поддержки. Все прошло хорошо, слава Богу. Теперь буду думать о восстановлении, чтобы вернуться сильнее.Спорт-Экспресс10:36
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Дриусси избежал повреждения крестообразной связки. Лечение займет 1,5 месяца

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Дриусси избежал разрыва крестообразной связки

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Определен предварительный диагноз Себастьяна Дриусси

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