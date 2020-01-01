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Футболист «Зенита» Ловрен раскритиковал хорватские СМИ
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В среду, 9 сентября, защитник «Зенита» Деян Ловрен обратился к работникам хорватских СМИ, которые критикуют национальную сборную.В источнике
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Защитник «Зенита»: «Сначала кричат, что мы герои, а потом на нас мочатся»

Sport.ru 07:30
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«Сначала мы герои, а потом вы на нас мочитесь». Деян Ловрен обратился к журналистам

Чемпионат 05:40
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«Сначала мы — герои, а затем — козлы отпущения». Ловрен обратился к прессе после поражения от Франции

Футбол России 05:30
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