НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеГол Ловрена не спас сборную Хорватии от поражения в матче Лиги нацийФранция обыграла Хорватию в матче Лиги нацийСаутгейт: «Я впечатлён игрой дебютантов»Защитник «Рубина» Уремович получил травму в матче за сборную ХорватииСборная Франции по футболу победила команду Швеции в Лиге нацийГлавноеФедун заявил, что Кокорин не уйдет из «Спартака» в «Рому»Карасев обслужит матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную ПортугалииМолодежная сборная России проиграла Польше в матче отбора Евро-2021Мемфис Депай согласовал контракт с «Барселоной»ГЛАС.RUФутболист «Зенита» Ловрен раскритиковал хорватские СМИСпорт уик-энд7Спорт уик-эндМатч ТВГЛАС.RUНева СпортSoccernews.ruSports.ruФутбол РоссииВ среду, 9 сентября, защитник «Зенита» Деян Ловрен обратился к работникам хорватских СМИ, которые критикуют национальную сборную.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Защитник «Зенита»: «Сначала кричат, что мы герои, а потом на нас мочатся»Sport.ru 07:30«Сначала мы герои, а потом вы на нас мочитесь». Деян Ловрен обратился к журналистамЧемпионат 05:40«Сначала мы — герои, а затем — козлы отпущения». Ловрен обратился к прессе после поражения от ФранцииФутбол России 05:30рекламаЕщё по темеГол Ловрена не спас сборную Хорватии от поражения в матче Лиги нацийФранция обыграла Хорватию в матче Лиги нацийСаутгейт: «Я впечатлён игрой дебютантов»Защитник «Рубина» Уремович получил травму в матче за сборную ХорватииСборная Франции по футболу победила команду Швеции в Лиге нацийГлавноеФедун заявил, что Кокорин не уйдет из «Спартака» в «Рому»Карасев обслужит матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную ПортугалииМолодежная сборная России проиграла Польше в матче отбора Евро-2021Мемфис Депай согласовал контракт с «Барселоной»Новости