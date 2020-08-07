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Футболист «Зенита» Маммана перешел в «Сочи»
Bookmaker-ratings.ru
  • Телеканал Санкт-Петербург0:47
Футболист петербургского "Зенита" Эмануэль Маммана перешел в "Сочи", сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Отмечается, что игрок будет выступать за черноморский клуб на правах аренды.В источнике
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