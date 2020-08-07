Футболист «Зенита» Маммана перешел в «Сочи»

Футболист петербургского "Зенита" Эмануэль Маммана перешел в "Сочи", сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Отмечается, что игрок будет выступать за черноморский клуб на правах аренды.