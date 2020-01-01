Футболист «Зенита» изолирован от команды перед матчем с «Уфой»

Отмечается, что клуб изолировал футболиста в целях предосторожности. «Зенит» сыгрет с «Уфой» на «Газпром Арен» 26 сентября в 16:30 по московскому времени. После восьми туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. В источнике