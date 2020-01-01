НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ODDS.ruODDS.ru
Футболист «Зенита» изолирован от команды перед матчем с «Уфой»
ODDS.ru
  • ODDS.ru
  • Sports.ru
  • Спорт уик-энд
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Спорт день за днем
  • Sportbox.RU
  • Футбол России
  • Чемпионат
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Нева Спорт
  • АБН
  • МР7.ру
  • Piter.tv
Отмечается, что клуб изолировал футболиста в целях предосторожности. «Зенит» сыгрет с «Уфой» на «Газпром Арен» 26 сентября в 16:30 по московскому времени. После восьми туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.В источнике
5
С чего всё начиналось
alt

В «Зените» опровергли информацию об изоляции игрока из-за высокой температуры

Ранее в СМИ появилась информация, что один из молодых игроков «Зенита» якобы был изолирован от основной команды сине-бело-голубых из-за высокой температуры. Матч 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Уфа» состоится 26 сентября.
Чемпионат вчера в 13:30
Подробнее о событии
alt

Медведев опроверг сообщения об изоляции игрока «Зенита» из-за температуры

МР7.ру вчера в 14:14 
alt

Медведев: я недавно уехал с базы, никого «Зенит» не изолировал

Футбол России вчера в 15:09
alt

СМИ сообщили об изоляции игрока «Зенита» из-за высокой температуры, Медведев опроверг

Спорт день за днем вчера в 13:40
реклама
Главное
Новости