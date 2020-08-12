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Lenta.ruLenta.ru
Футболист из Крыма порассуждал о жизни полуострова после присоединения к России
Metaratings
  • Metaratings
  • Sport24.ru
Защитник «Урала» Игорь Калинин порассуждал об изменениях в Крыму после присоединения к России.В источнике
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Футболист из Крыма порассуждал о жизни полуострова после присоединения к России

Lenta.ru 00:45
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Защитник «Урала» Калинин оценил качество жизни в Крыму при России

Metaratings вчера в 10:27
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Игорь Калинин: «При России в Крыму стало лучше: дороги сделали, мост построили»

Sport24.ru вчера в 09:30 
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