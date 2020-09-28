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Футболист клуба второй бундеслиги вошёл в состав сборной России
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Москва, 28 сентября 2020, 15:40 — REGNUM Защитник немецкого клуба «Зандхаузен», выступающего во второй бундеслиге, Александр Жиров вызван в сборную России по футболу. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба команды. 29-летний Жиров является воспитанником барнаульского «Динамо».В источнике
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Александр Жиров
российский футболист
Сам не знал, что меня вызвали. Даже новости не читал. Из сборной еще не связывались со мной. Я очень рад вызову. Каждый футболист был бы рад этому. Главное для меня сейчас - сыграть тур в пятницу, потом прилететь в сборную, влиться в коллектив и освоиться.Свободная Пресса09:12
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