Александр Жиров российский футболист

Сам не знал, что меня вызвали. Даже новости не читал. Из сборной еще не связывались со мной. Я очень рад вызову. Каждый футболист был бы рад этому. Главное для меня сейчас - сыграть тур в пятницу, потом прилететь в сборную, влиться в коллектив и освоиться.

Свободная Пресса

09:12