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РамблерРамблер
Еще один футболист выступил с критикой властей
Bookmaker-ratings.ru
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«Рамблер» писал, что ранее Евгений Фролов резко осудил власти России за недостаточные, по его мнению, меры поддержки населения во время пандемии коронавируса.В источнике
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Еще один футболист выступил с критикой властей

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Футболист раскритиковал власти: «У нас в России делается так»

Московский Комсомолец 04:08
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«Часть из 800 млн пойдет кому-то в карман. В России так делается». Хавбек «Луча» о бюджете Приморья

Sports.ru вчера в 17:40
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