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«Челси» является фаворитом в борьбе за Вернера
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Лондонский "Челси" является фаворитом в борьбе за игрока немецкого "Лейпцига" Тимо Вернера, сообщает Bild.В источнике
Подробнее о событии
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Источник: «Челси» согласовал трансфер Вернера

Чемпионат 14:58
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Окончательное решение о трансфере Вернера в «Челси» примут на следующей неделе

Sports.ru 13:58
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Sky Sports: «Челси» достиг соглашения о переходе Вернера

Спорт-Экспресс 14:41
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