НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Lenta.ruLenta.ru
Футболист сборной России порассуждал о справедливости высокой зарплаты
ODDS.ru
  • ODDS.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Газета.Ru
  • Нева Спорт
Защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия порассуждал о размере своей зарплаты.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Игрок «Спартака» счел свою зарплату справедливой

РЕН ТВ 04:11
alt

Футболист сборной России порассуждал о справедливости высокой зарплаты

Lenta.ru 03:42
alt

Джикия: почему я должен отказываться от зарплаты?

Metaratings 03:22
реклама
Главное
Новости