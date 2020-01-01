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Футболист тульского «Арсенала» отправился на просмотр в «Порту»
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Как сообщает «Чемпионат», игрок молодежки тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич отправился на просмотр в португальский «Порту».В источнике
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«Чемпионат»: хавбек тульского «Арсенала» Хлусевич поехал на просмотр в «Порту»

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