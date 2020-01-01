НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Pravda.RuPravda.Ru
Футболист укусил соперника за пенис и получил дисквалификацию
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
  • ГЛАС.RU
  • RT на русском
  • ToDay News Ufa
Футболист французского любительского клуба "Сотрих" после матча с "Тервиллем" укусил соперника за пенис. За это он получил дисквалификацию на пять лет, сообщает BR Football.В источнике
5
Подробнее о событии
alt

Укусивший соперника за пенис футболист из Франции дисквалифицирован на 5 лет

Sports.ru 08:20
alt

СМИ: Во Франции дисквалифицировали футболиста за укус соперника ниже пояса

RT на русском 08:15
alt

Укусивший соперника за пенис футболист отстранен на пять лет

Sportbox.RU 07:59
реклама
Главное
Новости