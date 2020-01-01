НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеТренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова«Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ». Холанд признан лучшим игроком матчаВалттери Боттас лидирует на тестах в БарселонеФернандеш зарабатывал в «Локомотиве» € 4 млн 400 тысяч в годФутболист укусил соперника за пенис и получил дисквалификациюPravda.RuФутболист укусил соперника за пенис и получил дисквалификациюSports.ru5Sports.ruSportbox.RUГЛАС.RURT на русскомToDay News UfaФутболист французского любительского клуба "Сотрих" после матча с "Тервиллем" укусил соперника за пенис. За это он получил дисквалификацию на пять лет, сообщает BR Football.В источнике Комментировать5Подробнее о событии Укусивший соперника за пенис футболист из Франции дисквалифицирован на 5 летSports.ru 08:20СМИ: Во Франции дисквалифицировали футболиста за укус соперника ниже поясаRT на русском 08:15Укусивший соперника за пенис футболист отстранен на пять летSportbox.RU 07:59рекламаГлавноеТренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова«Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ». Холанд признан лучшим игроком матчаВалттери Боттас лидирует на тестах в БарселонеФернандеш зарабатывал в «Локомотиве» € 4 млн 400 тысяч в годФутболист укусил соперника за пенис и получил дисквалификациюНовости