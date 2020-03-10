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Футболист забил гол с 36 метров в стиле Роберто Карлоса
Защитник "Филадельфия Юнион" Якоб Глеснес забил гол со штрафного в матче МЛС против "Лос-Анджелеса".В источнике
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Футболист забил гол с 36 метров в стиле Роберто Карлоса

Soccer.ru 06:12 
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Футболист забил ударом с 36 метров и напомнил Роберто Карлоса

Lenta.ru 05:37
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