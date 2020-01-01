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Футболиста «Ахмата» задержали за употребление наркотиков в машине
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Сотрудники ГИБДД Грозного остановили автомобиль футболиста «Ахмата». Как сообщается, спортсмен был в состоянии наркотического опьянения. Речь идет о 27-летнем нападающем чеченского футбольного клуба Митришеве Магомеде.В источнике
С чего всё начиналось
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Источник: футболиста «Ахмата» задержали за употребление наркотиков за рулем

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль футболиста «Ахмата» в Грозном. Спортсмен был в состоянии наркотического опьянения. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
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