Футболиста «Ахмата» задержали за употребление наркотиков в машине
Сотрудники ГИБДД Грозного остановили автомобиль футболиста «Ахмата». Как сообщается, спортсмен был в состоянии наркотического опьянения. Речь идет о 27-летнем нападающем чеченского футбольного клуба Митришеве Магомеде.В источнике
С чего всё начиналось
Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль футболиста «Ахмата» в Грозном. Спортсмен был в состоянии наркотического опьянения. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Bookmaker-ratings.ru 14:44