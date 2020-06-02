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Ильзат Ахметов успешно перенёс операцию на плече
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Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов сообщил, что он успешно перенёс операцию на плече.В источнике
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Полузащитник ЦСКА Ахметов рассказал об операции в Германии

Спорт день за днем 12:37
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Ахметов успешно перенес операцию на плече

Матч ТВ 12:35
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«Спасибо всем, кто переживал, и тем, кто вернул моё плечо на место». Ахметов перенёс операцию

Футбол России 12:46
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