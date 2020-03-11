Футболистов «Арсенала» отправили на карантин из-за коронавируса

27 февраля "Арсенал" встречался с "Олимпиакосом" в ответом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:1 ДВ). После встречи греческий бизнесмен общался с некоторыми футболистами английского клуба. Также на карантин отправили четырех сотрудников, которые сидели рядом с Маринакисом во время игры.