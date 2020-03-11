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Футболистов «Арсенала» отправили на карантин из-за коронавируса
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27 февраля "Арсенал" встречался с "Олимпиакосом" в ответом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:1 ДВ). После встречи греческий бизнесмен общался с некоторыми футболистами английского клуба. Также на карантин отправили четырех сотрудников, которые сидели рядом с Маринакисом во время игры.В источнике
С чего всё начиналось
Несколько футболистов и сотрудников "Арсенала" были отправлены на карантин после контакта с владельцем футбольных клубов "Олимпиакос" и "Ноттингем Форест" Евангелосом Маринакисом, сообщается на сайте лондонской команды.
РИА Новости 06:49
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