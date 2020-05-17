Футболистов РПЛ обяжут соблюдать социальную дистанцию в дни матчей
После возобновления РПЛ футболистов обяжут соблюдать социальную дистанцию в дни игр. Об этом сообщается в проекте медицинского регламента РПЛ, передает «Чемпионат». В частности, футболисты будут выходить на поле без детского сопровождения и не будут обмениваться вымпелами.В источнике
С чего всё начиналось
В дни матчей возобновлённого сезона Российской Премьер-Лиги футболистов обяжут соблюдать социальную дистанцию. Данная информация указана в проекте медицинского регламента РПЛ, который оказался в распоряжении «Чемпионата».
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