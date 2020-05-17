Футболистов РПЛ обяжут соблюдать социальную дистанцию в дни матчей

После возобновления РПЛ футболистов обяжут соблюдать социальную дистанцию в дни игр. Об этом сообщается в проекте медицинского регламента РПЛ, передает «Чемпионат». В частности, футболисты будут выходить на поле без детского сопровождения и не будут обмениваться вымпелами.