Футболистов РПЛ обяжут соблюдать социальную дистанцию

Футболистам РПЛ после возобновления сезона придется соблюдать социальную дистанцию Об этом говорится в проекте медрегламента лиги. Футболисты будут выходить на поле без детского сопровождения, обмена талисманами и вымпелами.