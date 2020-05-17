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Футболистов РПЛ обяжут соблюдать социальную дистанцию
Телеканал 360°
  • Телеканал 360°0:58
Футболистам РПЛ после возобновления сезона придется соблюдать социальную дистанцию Об этом говорится в проекте медрегламента лиги. Футболисты будут выходить на поле без детского сопровождения, обмена талисманами и вымпелами.В источнике
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С чего всё начиналось
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Игроков РПЛ обяжут соблюдать социальную дистанцию

В дни матчей возобновлённого сезона Российской Премьер-Лиги футболистов обяжут соблюдать социальную дистанцию. Данная информация указана в проекте медицинского регламента РПЛ, который оказался в распоряжении «Чемпионата».
Чемпионат 07:12
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Футболистов российской премьер-лиги обяжут соблюдать социальную дистанцию

Вести.Ru 09:27
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Тренеры и игроки на матчах РПЛ должны быть в масках и перчатках. Команды будут приезжать на нескольких автобусах

Спорт БИЗНЕС Online 09:00
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Футболистов чемпионата России обяжут соблюдать социальную дистанцию

Газета.Ru 08:18
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