Футболистов РПЛ обяжут соблюдать социальную дистанцию
Футболистам РПЛ после возобновления сезона придется соблюдать социальную дистанцию Об этом говорится в проекте медрегламента лиги. Футболисты будут выходить на поле без детского сопровождения, обмена талисманами и вымпелами.В источнике
С чего всё начиналось
В дни матчей возобновлённого сезона Российской Премьер-Лиги футболистов обяжут соблюдать социальную дистанцию. Данная информация указана в проекте медицинского регламента РПЛ, который оказался в распоряжении «Чемпионата».
Спорт БИЗНЕС Online 09:00