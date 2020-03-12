НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Футбол на КуличкахФутбол на Куличках
Мадридский «Реал» ввел карантин из-за коронавируса
Нева Спорт
  • Нева Спорт
  • TheUK.one
  • Матч ТВ
  • РБК
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Football-fun.ru
  • Metaratings
  • Pravda.Ru
  • Sport24.ru
  • Inc-news.ru
  • Телепрограмма
  • ODDS.ru
  • Soccernews.ru
  • RT на русском
  • Вестник Кавказа
  • Форпост Северо-Запад
  • Bookmaker-ratings.ru
  • УНИАН
  • 24.kz
  • FootballHD
Мадридский "Реал" ввел карантин для футбольной и баскетбольной команд для профилактики заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщает испанский телеканал La Sexta.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Реал» ввел карантин из-за коронавируса. Один из игроков баскетбольного клуба был заражен

Матч ТВ 19:21
alt

Мадридский «Реал» закрыли на карантин

Lenta.ru 18:43
alt

Заразившимся игроком «Реала» оказался американец Томпкинс, в прошлом игравший за «Нижний Новгород»

Советский спорт 19:37 
реклама
Главное
Новости