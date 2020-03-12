НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеУЕФА может приостановить Лигу чемпионов из-за коронавирусаАлександр Большунов победил в общем зачете Кубка мира«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»Омский «Авангард» выбыл из борьбы за Кубок ГагаринаТарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катаниюФутбол на КуличкахМадридский «Реал» ввел карантин из-за коронавирусаНева Спорт21Нева СпортTheUK.oneМатч ТВРБКГазета.RuSports.ruFootball-fun.ruMetaratingsPravda.RuSport24.ruInc-news.ruТелепрограммаODDS.ruSoccernews.ruRT на русскомВестник КавказаФорпост Северо-ЗападBookmaker-ratings.ruУНИАН24.kzFootballHDМадридский "Реал" ввел карантин для футбольной и баскетбольной команд для профилактики заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщает испанский телеканал La Sexta.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Реал» ввел карантин из-за коронавируса. Один из игроков баскетбольного клуба был зараженМатч ТВ 19:21Мадридский «Реал» закрыли на карантинLenta.ru 18:43Заразившимся игроком «Реала» оказался американец Томпкинс, в прошлом игравший за «Нижний Новгород»Советский спорт 19:37 рекламаГлавноеУЕФА может приостановить Лигу чемпионов из-за коронавирусаАлександр Большунов победил в общем зачете Кубка мира«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»Омский «Авангард» выбыл из борьбы за Кубок ГагаринаТарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катаниюНовости