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Игроки «Ахмата» помогли малоимущим семьям продуктами
Футболисты «Ахмата» приняли участие в благотворительной акции. Грозненская команда решила поддержать нуждающиеся семьи продуктами питания.В источнике
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Игроки «Ахмата» помогли малоимущим семьям продуктами

Матч ТВ 18:16
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Игроки «Ахмата» помогли малоимущим семьям продуктами

Sportbox.RU 18:16
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Футболисты «Ахмата» помогли малоимущим семьям продуктами

Sport24.ru 17:49 
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